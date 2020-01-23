Yenice Emniyeti sürücüleri dolandırıcılara karşı uyardı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Yenice Emniyet Amirliği, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve 155 İmdat telefonunun kullanımı ile ilgili sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Ülke genelinde artan iletişim yolu ile dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri vatandaşları uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yenice Emniyet Amirliği ekipleri, YeniceKarabük karayolu üzerinde araçları tek tek durdurup sürücülere broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Polis ekipleri, vatandaşların daha dikkatli olmalarını gerektiğini ve kendini polis, savcı, jandarma olarak tanıtanlara inanmamaları uyarısında bulunarak dikkatli olmalarını istedi.

KARABÜK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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