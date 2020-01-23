Karabük’te etkili kar yağışı Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Karabük’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Safranbolu ilçesinin yüksek mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar kayganlaşan yolda kaydı. Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle bazı motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük yaşadı. Sürücü Yavuz Tepe kar yağışından dolayı ilerlemekte zorlandığını belirterek, "Araba duramazken motor nasıl dursun. Birinci vites ağır ağır gidiyoruz. Yapacak bir şey yok ekmek parası. Bu sene yağmayacağını düşünüyorduk. Dün akşam böyle bir hava yoktu. Allah'ın rahmeti işte yapacak bir şey yok" dedi.

Ayrıca sabah saatlerinden itibaren aralıksız süren kar yağışı SafranboluBartın Karayolu'nda sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri ise yolun ulaşıma kapanmaması için Kirkille, Beştepeler ve Ahmetusta Geçidi'nde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, bazı araçlar yolda kaldı.

KARABÜK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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