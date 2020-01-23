Karabük - Gerede karayolu trafiğe kapandı Kemikli rampalarında kilometrelerce uzun kuyruk oluştu

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Karabük'te kar yağışı etkili olurken, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında yol trafiğe kapandı. Kilometrelerce uzunlukta araçlar yolda mahsur kalırken, trafik ekipleri ve karayolları yolun ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrası Karabük Gerede karayolunda meydana gelen kazalar sonrası Kemikli rampalarında kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda ulaşım tamamen dururken, karayolları ve trafik polisleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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