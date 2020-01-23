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Karabük'te yatırımların altyapısı hazırlandı

İHA

Karabük Belediyesi tarafından 2020 yılında yapılacak yatırımların altyapıları hazırlandı.

Karabük'te yatırımların altyapısı hazırlandı

Karabük Belediyesi tarafından 2020 yılında yapılacak yatırımların altyapıları hazırlandı.
10 yıllık dönem içerisinde birçok projeyi hayata geçiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, finans problemlerinin olmadığını, ekonomik anlamda Türkiye'nin en rahat belediyelerinden biri olduklarını söyledi.
İlkbahar ile birlikte birçok farklı projeye kazma vuracaklarını ifade eden Vergili, "Kanyonpark ve düğün salonu ihalesi ay sonuna kadar bitiyor. Bu projeyi yıl sonuna kadar bitirecek ve hizmete alacağız. Ayrıca çok önemsediğimiz projelerden biri de yağmur suyu drenaj projemiz, ilk etapta boru imalatı ihalesini, daha sonra da hat döşeme ihalesini yaparak çalışmalara başlayacağız. Bunun dışında 5000 Evler ya da 100. Yıl Mahallesi'nde uygun bir noktaya 5 bin ton su deposu inşa edeceğiz. Çalışmaları devam eden Namık KemalAtatürk Mahallesi ve Karabük Mahallesi asansörleri de en kısa sürede tamamlanacak ve hizmete alınacak" dedi.
Devlet Demiryolları tarafından yapılan ancak yaya geçişlerinde sorun yaşanan köprüdeki probleminde kısa sürede aşılacağını aktaran Vergili, "Köprüdeki yaya geçidini genişletecek ve sorunsuz bir hale getireceğiz. Şehrimize iki ayrı merkez kazandıracağız, bunlardan biri 'Bilim ve Teknoloji' diğeri ise 'Sağlık Merkezi' Bu projelerle ilgili çok yakında proje ihalesine çıkacağız. Her iki yatırım içinde Avrupa Birliği hibe kredilerine başvurduk, onaylanmazsa da problem yok, kendi imkanlarımızla ihalesini yapar ve çalışmaları başlatırız. Ayrıca seçimlerden önce açıkladığımız 'Kesintisiz Ulaşım' projemiz kapsamında bu yıl en az ikisine başlayacağız. İlk etapta Bulak Kavşağı ve Balıklarkayası Kavşağını düşünüyoruz. Ancak Balıklarkayası’nda yer altındaki hatlar nedeniyle bazı sorunlar yaşayabiliriz, şayet böyle bir problemle karşı karşıya kalırsak Cumapazarı Kavşağını gündemimize alabiliriz. Bunun dışında Şirinevler bölgesindeki trafiği rahatlatmak amacıyla alternatif yol açma çalışmalarına yıl içerisinde başlayacağız. Hedefimizdeki bir diğer çalışma ise; çarşıdan Bulak Kavşağına, oradan da Kanyonköprü’ye kadar olan yolda orta refüjü yenilemek" diye konuştu.
10 yıllık görev süresi içerisinde 23 sosyal yaşam merkezini Karabük'e kazandırdıklarını anlatan Başkan Vergili, hedeflerinde 6 yeni sosyal yaşam merkezi olduğunu, bunlardan en az üçüne bu yıl başlayacaklarını ifade etti. Vergili, şunları kaydetti:
"Sıradışı projelerimizden biri olan ve birçok farklı hizmeti tek noktada birleştirdiğimiz sosyal yaşam merkezi inşaatlarımız devam edecek, Kılavuzlar ve Fatih mahallelerimizin yanında, 5000 Evler’in Bulak tarafına, Esentepe’nin Deretarla bölgesine, Karabük Mahallemizin merkezine ve Kayabaşı Engin Sokak’a birer sosyal yaşam merkezi inşa edeceğiz."

KARABÜK

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:33
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