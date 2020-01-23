KBÜ'de Bologna Süreci Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bologna Sürecinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun başkanlığında Bologna Süreci Uyum Çalışmaları kapsamında Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyeleri ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Bologna Sürecinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Coşkun, Bologna Süreci Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Zehra Tan ve komisyon üyeleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Coşkun, Karabük Üniversitesi olarak Bologna Süreci uyum çalışmalarına önem verildiğini belirterek, süreçte sorumluluk alan akademisyen ve idarecilere teşekkür etti.

Programda Bologna Süreci Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Zehra Tan ise Bologna Süreci ile ilgili çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Bologna Sürecinin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi veren Tan, sürecin program geliştirme çalışması, program bilgi paketi, ders bilgi paketi ve derslerin program yeterlilikleri/çıktıları ile ilişkilendirilmesi hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

KARABÜK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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