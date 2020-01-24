Kar yağışını gören telefona sarıldı

Karabük’te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı etkisini sürdürürken vatandaşlar güzel anları cep telefonları ile kaydetti.



Sabah saatlerinde başta Safranbolu olmak üzere diğer ilçelerde de etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde merkezde de etkisini gösterdi. Kemal Güneş Caddesi’nde lapa lapa yağan karı gören çok sayıda vatandaş o anı kaydetmek için telefonlarına sarılırken, kimi öz çekim yaptı, kimi de karın keyfini yaşadı.

Karabük Üniversitesinde eğitim gören Hüseyin Şen, Adanalı olduğu için 3 yıldır kar görmediğini ve kar yağışından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Bir iki ay yağsın, hakkımızı dolduralım baya hak ettik” dedi.

KARABÜK 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:02

YATSI 19:25

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