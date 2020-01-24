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'Antrenörüm Okulda' projesi ile öğrenciler ücretsiz olarak kayak öğreniyor

İHA

Karabük'te 'Antrenörüm Okulda' projesi ile ortaokul öğrencileri ücretsiz olarak Keltepe Kayak Merkezi'ne götürülüyor ve antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak kayak dersi verilerek eğlenceli vakit geçiriyor.

'Antrenörüm Okulda' projesi ile öğrenciler ücretsiz olarak kayak öğreniyor

Karabük'te 'Antrenörüm Okulda' projesi ile ortaokul öğrencileri ücretsiz olarak Keltepe Kayak Merkezi’ne götürülüyor ve antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak kayak dersi verilerek eğlenceli vakit geçiriyor.
Karabük’te Karabük Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayak İl Temsilciliği’nin birlikte yürüttüğü 'Antrenörüm Okulda' projesi ile sömestr tatili boyunca 6 okul ve 120 öğrenci ücretsiz şekilde Keltepe Kayak Merkezi’nde antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak kayak eğitimi alacak.
Daha önce kayak yapmamış olan Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zümra Bayar, çok keyifli bir etkinlik olduğunu ve herkesin yapabileceğini belirterek, "Zor anları olabiliyor ama alışıyorsun. Herkes yapabilir ama çalışmaları lazım. Ben çalıştım. İlk önce kendimi arkaya verdim. O yüzden olmamıştı. Sonra ağırlığımı öne verince oldu. O yüzden herkes çalışıp yapabilir" dedi.
Karabük Kayak İl Temsilcisi İsmail Özcan, Keltepe Kayak Merkezi’nin tanıtılması ve öğrencilerin kayak sporuna alışması bakımından projenin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bugün güneşli bir havada Türkiye’nin 53. Kayak merkezi olarak faaliyete geçen Karabük ili Keltepe Kayak Merkezi’nde güzel bir proje adına buluştuk. Projemizin adı 'Antrenörüm Okulda' projesi. Bu bağlamda biz; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayak İl Temsilciliği ile Karabük Valimiz Fuat Gürel önderliğinde bir proje hayata geçirdik. Projemizde yeni açılan tesisimizin tanıtılması, öğrencilerimizin kayak sporuna alışması ve temel eğitim alması adına yapmış olduğumuz projede sömestr tatili boyunca 6 okulumuz ve 120 öğrencimiz burada kayak temel eğitimi almaya başladılar. Bugün de 5000 Evler’de bulunan Mimar Sinan Ortaokulu’muzu misafir ettik. Burada 20 öğrencimizle yaklaşık dört saat vakit geçirdik. Öğrencilerimizin hemen hemen tamamı bağımsız olarak kendi kayabilecek duruma geldi" şeklinde konuştu.
Karabük halkını Keltepe Kayak Merkezi’ni görmeye ve kayak sporunu öğrenmeye davet eden Özcan, "Projemiz hayata geçmeye devam edecek. Hem Keltepe’mizin tanıtımı hem de Karabük’te kayak sporunu seven, bilen gençler yetiştirmek adına çalışmalarımız devam edecek. Bu bağlamda ben tesisin hayata geçmesinde emeği geçen bütün katkı veren bürokrat ve siyasilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bütün Karabüklüleri tesisi görmek adına ve kayak sporunu öğrenmek adına Keltepe’ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KARABÜK

24 Ocak 2020 Cuma

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