Yenice’de kartpostallık görüntüler

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Karabük'ün Yenice ilçesinde kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve doğa harikası olan Yenice’de, yağan kar doğayla bütünleşerek görsel bir şölenle muhteşem bir manzarası oluşturdu.

Yenice Belediyesine ait olan Ihlamur Teras’ta yer alan bungalow evlerinde kar ile bütünleşmesiyle birlikte oluşturduğu manzara ise kendine hayran bırakırken, vatandaşlar ise doğanın muhteşem güzelliğini telefonları ile fotoğraflayarak sosyal medyalarından paylaşımlarda bulundu.

KARABÜK 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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