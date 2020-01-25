Safranbolu Huzurevi protokolü imzalandı

Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak olan Huzurevi Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza protokolüne, Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ceylan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Dernek Başkanı Nuriye Sığın ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Protokol imza töreni öncesinde Safranbolu ilçemize yapılacak olan 100 yatak kapasiteli Huzurevi Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında Dernek Yöneticileri tarafından Vali Gürel’e bilgiler verildi.

Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nuriye Sığın ve yöneticilere göstermiş oldukları dayanışma ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Fuat Gürel, “Hazine arazisi olarak planladığımız 10 dönümlük arsa üzerine 100 kapasiteli bir huzurevi yapacağız. İnşallah kısa süre içerisinde derneğimiz bu işi bitirip Safranbolulu hemşerilerimizin hizmetine sokacak. İlimizde 110 kapasiteli bir huzurevimiz mevcut ama bekleyen yaşlılarımız var. İnşallah bu huzurevini yaparak yaşlı ve rehabilitasyona ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bakımını yapacağız. Şehrimiz büyümekte, nüfusu artmaktadır. Eskiden bu kadar ihtiyacımız olmazdı ama son yıllarda huzurevlerine daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sağ olsun hayırseverlerimiz sayesinde 100 kişilik huzurevini yapıp bölgemizdeki insanların hizmetine sunacağız. Emeği geçen başta Bakan Yardımcımız olmak üzere Milletvekillerimize, dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bunun açılışını da hep beraber yaparız. Ben tekrar yapılacak huzurevinin bölgemize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Huzurevi Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yapılmasına ilişkin protokol daha sonra, Vali Fuat Gürel ve Dernek adına Başkan Nuriye Sığın tarafından imzalandı.

Safranbolu ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan 9 bin 920 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilecek olan Huzurevinin inşaat ruhsatının alınmasına müteakip 3 yıl içerisinde tamamlanarak iskân ruhsatı alınıp anahtar teslim şeklinde İl Müdürlüğüne teslimi yapılacak.

KARABÜK 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:32

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