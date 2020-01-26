TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Vanspor: 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, konuk ettiği Vanspor’a 40 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Vural Gül xx, Kadir Kantekin xx

Kardemir Karabükspor: Olcay x, Arda x, Berkay xx, Oğuz x (Toykan dk. 76 x), Emre x (Barbaros dk. 83 ?), Fatih xx, Doğukan x, Ömer x, Abdullah x, Cihan x, Fatih Kızılay x (Sezer dk.63 x)

Vanspor: Yasin xxx, Nuri xx, Batuhan xxxx, Serdar xx, Samet xx, Tunç xx (Mehmet dk. 62 xx), Sıddık xxx, Tarık xx (Enes dk. 46 xx), Oktay xx (Maksut dk. 80 ?), Barış Gök xx, Barış xx

Goller: Batuhan (dk. 16, 74 ve 90+3), Sıddık (dk. 86) (Vanspor)

Sarı Kartlar: Fatih Tultak, Olcay (Karabükspor), Barış Gök (Vanspor)

KARABÜK 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:27

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