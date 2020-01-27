Karabük'te gölet buz tuttu 

KARABÜK´ün Eflani ilçesinde bulunan Ortakçı Göleti, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

Eflani'de, havanın eksi 10 dereceye düşmesinin ardından Ortakçı Göleti buz tuttu. Ormanın ortasında bulunan göletin buz tutmasıyla birlikte muhteşem bir güzellik ortaya çıktı. Ortakçı Göleti'nin bulunduğu alana gelenler gölet kenarında mangal yaparken, bazı kişiler ise göletin buz tutan yüzeyinde kızakla kaydı.







KARABÜK 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:05

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.