Safranbolu'dan Elazığ'a yardım tırı gönderildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında yardım tırı gönderildi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Elazığ için başlatılan yardım kampanyasıyla Safranbolulu'da iki günde bir tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mevsime uygun yardım malzemelerinin Elazığ'a gönderildiğini söyledi.

Depremin yaşanmasının ardından belediye olarak harekete geçtiklerini ifade eden Köse, "İlk andan itibaren arkadaşlarımızla birlikte deprem zedelere ne gibi katkı sunulabilir diye fikir alışverişinde bulunduk. Bir yardım kampanyası başlattık ve vatandaşlarımızın destekleriyle kısa sürede bir tır dolusu yardım malzemesi topladık. Tırımızı bugün Elazığ'a göndermek üzere ilk önce Karabük Valiliğini gönderdik. Oradan da Elazığ'a hareket etti" diye konuştu.

Köse, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

KARABÜK 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:30

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