Karabük UMKE ekibi Elazığ'da

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük'ten bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çalışmalarını sürdürüyor.
UMKE gönüllüleri, Erdi Coşkun, Yasin Akar, Ayşegül Öztürk, Furkan Sütçü ve Nurettin Çamlıca yer alırken, ekipler depremin ardından yıkılan binaların enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük UMKE ekibi, Sürsürü mahallesindeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında da yer alıyor.
KARABÜK
27 Ocak 2020 Pazartesi
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