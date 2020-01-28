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Gurbetçi miniklerden Elazığlı kardeşlerine yardım Yüsra bebekten etkilendi, 5 valiz elbise ve ...

İHA

Almanya’da yaşayan Karabüklü gurbetçi İmam ailesinin 11 yaşındaki kızları Ecrin İnam, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kardeşleri ile birlikte elbiselerini ve oyuncaklarını depremzedelere gönderiyor.
Almanya’nın Herne şehrinde yaşayan Karabüklü gurbetçi ailenin 11 yaşındaki kızı Ecrin İnam, ailesi ile birlikte haberlerde Elazığ depremini izlediği sırada enkaz altından 24 saat sonra çıkarılan 2.5 yaşındaki Yüsra Yıldız’ı görünce etkilendi. Haber sonrası kendisi ile birlikte ablası Bennu (12) ve 3 yaşındaki kardeşi Hilal ile 1 yaşındaki diğer kardeşi Erva’nın eşyalarının yarısı ile oyuncaklarının bulunduğu 5 bavul dolusu yardım oluşturdu.
Anne ve babasının da yardımı ile kardeşleriyle birlikte oluşturdukları bavulların içine Yüsra bebek için duygu dolu bir mektupta ekledi. Ecrin, kaleme aldığı duygu yüklü mektubunda ise şu ifadelere yer verdi:
“Bugün benim Doğum günüm. Ama Mutlu olamıyorum ve kutlama yapmayacağım. Yüsra 2,5 yaşında Beton yığınakları arasında, “Annemi istiyorum” feryadını duyunca yıkıldım. Sanki o betonların içine gömüldüm, aman Allah’ım yardım et ne olursu. Babam haberlere bakarken gizli bir şekilde merdivenler arasında gözüm takıldı. Yukarıya çıkan ayaklarım kilitlendi, Yüzü gözü toz olmuş Yüsra’nın, aman Allah’ım yardım et ne olursun. Boğazına bir şeyler takıyorlardı, acaba boğazımı yaralanmıştı. Allah’ım ne olur yetiş yardım et Yüsra’ya. Ne yapmalıyım diye hemen düşündüm. Odama çıktım yatağımda bol bol Yüsra için dua ettim. Aklıma bir şey geldi. Kıyafetlerimi bavuluma doldurdumaya başladım. Annesi kalmıştı betonlar arasında, İnşallah bulurlar. Babası onları korumak için canını vermiş.”
Ecrin ve kardeşleri ayrıca kendi kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını da AFAD tarafından açılan yardım hesaplarına da gönderdi.
Diğer yandan baba Abdullah İnam'da THY email atarak, "Bizler Almanyadan ve Avrupa'dan deprem bölgesine gerek acil ihtiyaçlar olsun gerek çocuklar ile ilgili yemek ve bebeklere mama olsun bebek bezi olsun, elbise olsun çocuklara oyuncak olsun ne ise ihtiyaç olarak, yardım etmek için sizlerden taşımacılık olarak yardım bekliyoruz. Sizler bize “Kargo” anlamında bu yapacağımız çalışmaya destek verirseniz bizler gurbetçiler olarak hemen bir çalışma yaparak, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz" diyerek eşyaları göndermek için yardım istedi.

KARABÜK

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:42
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  • YATSI 19:30
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