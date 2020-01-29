Safranbolu’da esnafın Çinli turist tedirginliği UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde Çinli turistlerin rezervasyonları iptal edildi Esnaf Mehmet Değerli: "3-4 tane turist geldiği zaman kolonya yanımda, onlar gidince ayıp olmasın diye hemen elimi kolonya ile siliyorum"

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Çinli turistlerin rezervasyonları ülkelerinde görülen "koronavirüs" nedeniyle iptal edildi.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve öldürücü özelliklere sahip "koronavirüs" nedeniyle tedbirler artarak devam ediyor. Virüsün diğer ülkelere yayılmasını engellemek amacıyla Çin’den yurt dışına yönelik turlar iptal edilirken, Safranbolu’ya gelmeyi planlayan Çinli turistler, rezervasyonlarını iptal ettirdi.

Osmanlı döneminde kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprülerle açık hava müzesini andıran ve her yıl binlerce Uzakdoğulu turisti ağırlayan Safranbolu’da, Çinli turist tamamıyla kesildi.



"Ayıp olmasın diye elimi siliyorum"

Ortaya çıkan ölümcül virüs nedeniyle tüm rezervasyonların iptal edildiği Safranbolu’yu, geçen yıl 40 bin Çinli turist ziyaret etti.

Tarihi Çarşı’da 50 yıldır esnaflık yapan Mehmet Değerli, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’deki virüs nedeniyle Çinli turistlerin artık gelmediğini söyledi.

Safranbolu’ya Uzakdoğu’dan en çok Çin’den turist geldiğini ifade eden Değerli, "Onları Tayvan, Hong Kong takip ediyor. Şuanda onların bayramı. Şubat ayında Türkiye’ye 30 bin Çinli gelecekti. Bunun en az 10 bini Safranbolu’ya uğrardı. Şimdi giriş çıkışlar yasak oldu. Benim müşterilerimin yüzde 80’i Çinli ve Tayvanlı. Eve gittiğimde eşim soruyor ’Gelen oldu mu?’ diye. Ben bile korkuyorum, önce yaşamak lazım. Allah kötü bir şey vermesin. 34 tane turist geldiği zaman kolonya yanımda, onlar gidince ayıp olmasın diye hemen elimi kolonya ile siliyorum. Elimi sabunla yıkıyorum" dedi.

Safranbolu’da konak işletmeciliği yapan Osman Şenol da "koronavirüsü" nedeniyle konaklarındaki tüm Çinli turistlerin rezervasyonlarının iptal edildiğini belirtti.

Kapadokya’da yüzde 50 iptaller yaşandığını duyduklarını, Safranbolu’da ise yüzde 100 iptaller olduğunu aktaran Şenol, şunları kaydetti:

"Turizmde sıkıntıya girdik. Piyasa şok oldu, hem kış, hem ülkenin ekonomik sıkıntılarından dolayı yerli turizm düşük. Bizim tek güvencemiz Çin’di. Virüsten dolayı iptal olunca turizm Safranbolu’da şok oldu."



"Safranbolu'da bu işten etkilenmiş durumda"

Safranbolu'da bir otelde işletme müdürü olan Mutlu Çiğdem ise mevsim olarak Uzakdoluğu turistlerin yoğun geldiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Yaşanan virüs olayından sonra etkilendiklerini vurgulayan Çiğdem, "Şubat ayında var olan 12 rezervasyonum iptal oldu. Acentelerin söylediğine göre, tüm organizasyon ve turların iptal olduğu, ocak ayı sonu itibariyle tekrar turların başlayacağı söyleniyor. İnşallah bu şekilde olur, bu virüs daha da büyümeden sonlanır diyoruz. Ama şuan tüm dünya olduğu gibi Safranbolu'da bu işten etkilenmiş durumda. Ocak ayın sonu diyoruz fakat muhtemelen, devam ettiğinde ileri ki tarihte yer alan rezervasyonların iptalleri gelecektir" diye konuştu.

Yaşanan durumun Safrabolu'yu çok etkileyeceğini anlatan Çiğdem, şu ifadelere yer verdi:

"Safranbolu'da şu mevsimde maalesef yerli misafirler yok. Onlar nisanmayıs ayında başlıyorlar, yazın daha yoğun olarak geliyorlar. Bizim en durgun olduğumuz dönemimiz, aralık, ocak, şubat ve mart aylarıydı. Bu aylarda yaşanan bu sıkıntı Safranbolu'daki işletmecilerimizi derinden etkileyecektir."

KARABÜK 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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