Safranbolu’da esnafın Çinli turist tedirginliği UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde Çinli turistlerin rezervasyonları iptal edildi Esnaf Mehmet Değerli: "3-4 tane turist geldiği zaman kolonya yanımda, onlar gidince ayıp olmasın diye hemen elimi kolonya ile siliyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Safranbolu’da esnafın Çinli turist tedirginliği UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ...

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Çinli turistlerin rezervasyonları ülkelerinde görülen "koronavirüs" nedeniyle iptal edildi.

Safranbolu’da esnafın Çinli turist tedirginliği UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde Çinli turistlerin rezervasyonları iptal edildi Esnaf Mehmet Değerli: "3-4 tane turist geldiği zaman kolonya yanımda, onlar gidince ayıp olmasın diye hemen elimi kolonya ile siliyorum"

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Çinli turistlerin rezervasyonları ülkelerinde görülen "koronavirüs" nedeniyle iptal edildi.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve öldürücü özelliklere sahip "koronavirüs" nedeniyle tedbirler artarak devam ediyor. Virüsün diğer ülkelere yayılmasını engellemek amacıyla Çin’den yurt dışına yönelik turlar iptal edilirken, Safranbolu’ya gelmeyi planlayan Çinli turistler, rezervasyonlarını iptal ettirdi.
Osmanlı döneminde kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprülerle açık hava müzesini andıran ve her yıl binlerce Uzakdoğulu turisti ağırlayan Safranbolu’da, Çinli turist tamamıyla kesildi.

"Ayıp olmasın diye elimi siliyorum"
Ortaya çıkan ölümcül virüs nedeniyle tüm rezervasyonların iptal edildiği Safranbolu’yu, geçen yıl 40 bin Çinli turist ziyaret etti.
Tarihi Çarşı’da 50 yıldır esnaflık yapan Mehmet Değerli, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’deki virüs nedeniyle Çinli turistlerin artık gelmediğini söyledi.
Safranbolu’ya Uzakdoğu’dan en çok Çin’den turist geldiğini ifade eden Değerli, "Onları Tayvan, Hong Kong takip ediyor. Şuanda onların bayramı. Şubat ayında Türkiye’ye 30 bin Çinli gelecekti. Bunun en az 10 bini Safranbolu’ya uğrardı. Şimdi giriş çıkışlar yasak oldu. Benim müşterilerimin yüzde 80’i Çinli ve Tayvanlı. Eve gittiğimde eşim soruyor ’Gelen oldu mu?’ diye. Ben bile korkuyorum, önce yaşamak lazım. Allah kötü bir şey vermesin. 34 tane turist geldiği zaman kolonya yanımda, onlar gidince ayıp olmasın diye hemen elimi kolonya ile siliyorum. Elimi sabunla yıkıyorum" dedi.
Safranbolu’da konak işletmeciliği yapan Osman Şenol da "koronavirüsü" nedeniyle konaklarındaki tüm Çinli turistlerin rezervasyonlarının iptal edildiğini belirtti.
Kapadokya’da yüzde 50 iptaller yaşandığını duyduklarını, Safranbolu’da ise yüzde 100 iptaller olduğunu aktaran Şenol, şunları kaydetti:
"Turizmde sıkıntıya girdik. Piyasa şok oldu, hem kış, hem ülkenin ekonomik sıkıntılarından dolayı yerli turizm düşük. Bizim tek güvencemiz Çin’di. Virüsten dolayı iptal olunca turizm Safranbolu’da şok oldu."

"Safranbolu'da bu işten etkilenmiş durumda"
Safranbolu'da bir otelde işletme müdürü olan Mutlu Çiğdem ise mevsim olarak Uzakdoluğu turistlerin yoğun geldiği bir dönem olduğunu ifade etti.
Yaşanan virüs olayından sonra etkilendiklerini vurgulayan Çiğdem, "Şubat ayında var olan 12 rezervasyonum iptal oldu. Acentelerin söylediğine göre, tüm organizasyon ve turların iptal olduğu, ocak ayı sonu itibariyle tekrar turların başlayacağı söyleniyor. İnşallah bu şekilde olur, bu virüs daha da büyümeden sonlanır diyoruz. Ama şuan tüm dünya olduğu gibi Safranbolu'da bu işten etkilenmiş durumda. Ocak ayın sonu diyoruz fakat muhtemelen, devam ettiğinde ileri ki tarihte yer alan rezervasyonların iptalleri gelecektir" diye konuştu.
Yaşanan durumun Safrabolu'yu çok etkileyeceğini anlatan Çiğdem, şu ifadelere yer verdi:
"Safranbolu'da şu mevsimde maalesef yerli misafirler yok. Onlar nisanmayıs ayında başlıyorlar, yazın daha yoğun olarak geliyorlar. Bizim en durgun olduğumuz dönemimiz, aralık, ocak, şubat ve mart aylarıydı. Bu aylarda yaşanan bu sıkıntı Safranbolu'daki işletmecilerimizi derinden etkileyecektir."

KARABÜK

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

205 proje için dönem sonu itibariyle 302 milyon 909 bin TL harcandı
YEREL HABERLER 205 proje için dönem sonu itibariyle 302 milyon 909 ...
Otomobilin çarptığı kedi telef oldu, sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kedi telef oldu, sürücü kaçtı
Otomobil 6 metreden sitenin bahçesine düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 6 metreden sitenin bahçesine düştü: 1 yaralı
KARÜNDER 8. Olağan kongresini tamamladı
YEREL HABERLER KARÜNDER 8. Olağan kongresini tamamladı
Karabük’te 2020 yılı yürüyüş ve miting alanları belirlendi
YEREL HABERLER Karabük’te 2020 yılı yürüyüş ve miting alanları ...
Depremzedeler için ısıtıcı sobalar
YEREL HABERLER Depremzedeler için ısıtıcı sobalar
Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı
YEREL HABERLER Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı
Vali Gürel, haddecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Gürel, haddecilerle bir araya geldi
Başkan Kurt, köy sorunları için ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kurt, köy sorunları için ziyaretlerini ...
Tarımda 2020 yılı hedefleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Tarımda 2020 yılı hedefleri masaya yatırıldı
2019 yılında 1 milyon 717 bin 391 kişi hastanelere başvurdu
YEREL HABERLER 2019 yılında 1 milyon 717 bin 391 kişi hastanelere ...
İki kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER İki kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Keltepe'de yarıyıl yoğunluğu Türkiye'nin 53. kayak merkezini vatandaşlar beğendi
YEREL HABERLER Keltepe'de yarıyıl yoğunluğu Türkiye'nin 53. kayak ...
Vali Gürel: Keltepe Kayak Merkezi pistini daha da geliştireceğiz
YEREL HABERLER Vali Gürel: Keltepe Kayak Merkezi pistini daha da ...
Keltepe, kayak merkezinden ötesi olacak Karabük Keltepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Yenice ve Eğriova Göletiyle entegre edilerek doğa turizmiyle bölgede tek olacak Karabük Valisi Fuat Gürel: "Burayı sadece bir kayak merkezi olarak düşünmüyoruz, önümüzdeki süreçte burayı doğa turizmi için kullanmayı düşünüyoruz. Özellikle yazın burayı faal kullanmak adına bir kısım projelerimiz var"
YEREL HABERLER Keltepe, kayak merkezinden ötesi olacak Karabük ...
Birbirlerine çarpmamak için bariyerlere çarptılar
YEREL HABERLER Birbirlerine çarpmamak için bariyerlere çarptılar
Gurbetçi miniklerden Elazığlı kardeşlerine yardım Yüsra bebekten etkilendi, 5 valiz elbise ve oyuncak gönderdiler
YEREL HABERLER Gurbetçi miniklerden Elazığlı kardeşlerine ...
BAKKA Yönetimi KARDEMİR’de toplandı
YEREL HABERLER BAKKA Yönetimi KARDEMİR’de toplandı
Karabük UMKE ekibi Elazığ'da
YEREL HABERLER Karabük UMKE ekibi Elazığ'da
İptal edilen kongre sonrası Karabükspor’da ilk istifa
YEREL HABERLER İptal edilen kongre sonrası Karabükspor’da ilk istifa
Karabük'te iki ayrı kaza meydana geldi
YEREL HABERLER Karabük'te iki ayrı kaza meydana geldi
Tarihi kentte sokak hayvanlarına ev
YEREL HABERLER Tarihi kentte sokak hayvanlarına ev
Safranbolu'dan Elazığ'a yardım tırı gönderildi
YEREL HABERLER Safranbolu'dan Elazığ'a yardım tırı gönderildi
Karabük'te gölet buz tuttu 
YEREL HABERLER Karabük'te gölet buz tuttu 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X