Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

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Karabük'te yüksek kesimlerde kar kalınlığının yarım metreyi geçmesi nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bıraktılar. Kar yağışının başladığı günden bu yana yaklaşık 5 ton civarında buğday, saman ve yulaftan oluşan yemleri Karabük, Safranbolu, Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinin yüksek kesimlerine bırakıldı.

Yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.

KARABÜK 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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