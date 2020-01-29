Baca yangını panik oluşturdu

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Karabük’te 3 katlı bir binanın bacasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Karabük’Ün Aydınlıkevler 507 nolu caddesinde meydana gelen olayda, 3 katlı aile apartmanın çatısından dumanlar yükselmeye başladı. Baca kısmından çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen 2 itfaiye aracının müdahalesi sonrası baca yangını söndürüldü.

KARABÜK 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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