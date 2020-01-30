Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düşüşte

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık 2019 itibariyle 65 bin 686 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık 2019 sonu itibariyle 23 milyon 503 bin 49 oldu.

Karabük’te ise Kasım ayında 66 bin 020 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayında 334 araç düşüşle 65 bin 686’ya geriledi. Karabük’te trafiğe kayıtlı 65 bin 686 araçtan; 40 bin 339’u otomobil olurken, 9 bin 605'i kamyonet, 3 bin 4’ü kamyon, 4 bin 249’u motosiklet, bin 704’ü minibüs, 594’ü otobüs, 5 bin 882’si traktör ve 249’u da özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

KARABÜK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:09

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.