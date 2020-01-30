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Köy muhtarları , Genel Sekreter Uzun’u ziyaret etti

İHA

Köy muhtarları , Genel Sekreter Uzun’u ziyaret etti

Eskipazar ilçesine bağlı köy muhtarları, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun’u ziyaret etti.
Karabük’ün Eskipazar ilçesin yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Genel Sekreter Uzun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İl Özel İdaresi olarak köylerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla sorunların çözümü noktasında büyük mesafeler kaydettik. Hedeflerimize ilerlerken en büyük desteği en yakın çalışma arkadaşlarımız olan sizlerden aldık. Hem Eskipazar hem de diğer ilçelerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunların çözümü noktasında taşın altına hep birlikte elimizi koyuyoruz. 2020 yılında da ilçelerimiz için yapılacak olan çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben ziyaretiniz için tekrar hepinize teşekkür ederim, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim” diye konuştu.
Eskipazar köy muhtarlarının yapmış olduğu ziyarette, Eskipazar İl Genel Meclis üyesi Sırrı Şen de hazır bulundu.

KARABÜK

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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