AK Parti'den YSK Başkanı Akkaya'ya ziyaret

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AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karabük Teşkilatı Akkaya'ya yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Akkaya, nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı AK Parti Teşkilatına teşekkür etti.

KARABÜK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:09

YATSI 19:32

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