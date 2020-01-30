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Karabük'te ağa takılan balığı piknikçi aile kurtardı.

Karabük'e bağlı Üçbaş köyü Avdanaltı Mesire alanına piknik yapmaya giden Murat Köse ve ailesi, gölet kenarında gezerken çırpınan balığı fark etti. Çevredeki araç tekerleklerini gölete koyarak sopayla balığı sudan çıkaran Köse, balığın bir ağa takıldığını fark etti. Köse, bir süre uğraştıktan sonra balığı takıldığı ağdan kurtararak tekrar suya bıraktı. Balığın gölete bıraktıktan sonra özgürlüğüne kavuşması aile tarafından sevinçle karşılandı. Köse ailesi, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.

KARABÜK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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