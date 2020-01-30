Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Bostanbükü kavşağında meydana geldi. M.M. sevk ve idaresindeki 54 AP 224 plakalı otomobil Karabük'ten Kastamonu'ya seyir halindeyken Bostanbükü istikametinden kavşağa giriş yapmak isteyen A.Ç. yönetimindeki 78 BF 864 plakalı otomobile çarptı. Kazada İ.M. (58), Z.M. (60), A.Ç. (68) ve E.Ç. (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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