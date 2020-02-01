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Evde bakım yapılan hastalara doğum günü sürprizi

İHA

Karabük Belediyesi evde bakım hizmetleri ekipleri bir yandan bakıma muhtaç yaşlıların kişisel bakımlarını yaparken, diğer yandan da düzenledikleri sosyal aktivitelerle onlara mutlu dakikalar yaşatıyor.

Evde bakım yapılan hastalara doğum günü sürprizi

Karabük Belediyesi evde bakım hizmetleri ekipleri bir yandan bakıma muhtaç yaşlıların kişisel bakımlarını yaparken, diğer yandan da düzenledikleri sosyal aktivitelerle onlara mutlu dakikalar yaşatıyor.
Karabük Belediyesi evde bakım hizmetleri ekipleri, bakımlarını yaptıklarını 3 yaşlı hastaya doğum günü sürprizi yaptı.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından bakıma muhtaç yaşlıların kişisel bakımlarının periyodik olarak yapılması amacıyla kurulan evde bakım hizmetleri ekibi, 1 hemşire, 2 hasta bakım personeli, 2 kuaför ve bir servis ulaşım görevlisinden oluşuyor. Şu anda 68 bakıma muhtaç yaşlının periyodik olarak bakımlarını üstlenen ekip, değişik zamanlarda düzenledikleri sosyal aktivitelerle yaşlıların moral ve motivasyonunu da yüksek tutuyor.
Evde bakım hizmetleri ekibi, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin eşi Emine Vergili ile bakımını üstlendikleri Ayşe Barlas ile Tamam Ertaş ve kızı Emine Ertaş’ı ziyaret ederek, onlara doğum günü pastası kesti.
“Bizlere anne ve babaları gibi bakıyorlar”
32 senedir felçli olan ve tekerlekli sandalye ile yaşayan Ayşe Barlas, "Kişisel bakımlarımı daha önce ablam yapıyordu, ancak o da yaşlı ve rahatsız, belediyemize ne kadar teşekkür etsem azdır, adeta bizlere anne ve babaları gibi bakıyorlar, Allah onlardan razı olsun, Belediye Başkanımıza da Rabbim sağlıklı ve uzun ömürler versin" diyerek duygularını dile getirdi.
Felçli eşinin bakımını üstlenen Burhan Barlas ise "Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun, ben 1965’den bu yana Karabük’teyim, Karabük’ü Karabük yaptı, bir tek bu memlekete o çalıştı. Kayabaşına çıkamıyorduk, çocuklarımız Yenişehir’e okula giderken büyük zorluklar çekiyordu, o asansörleri ve yürüyen merdivenleri yapmak her babayiğidin harcı değil, ayrıca eşime verdikleri hizmetlerden dolayı da belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ise "Başkanımızın eşi Emine Hanımla birlikte büyüklerimizi ziyaret ederek kendilerini mutlu etmek istedik. Ziyaretimiz sırasında yaptığımız hizmetlerden memnun olduklarını gördük, başkanımız zaten bu konuda çok duyarlı, bu hizmetimizin öncülüğünü zaten başkanımız yapıyor. Bir yıldır devam eden bu hizmetimiz bundan sonra da devam edecek, inşallah daha fazla vatandaşımıza ulaşabiliriz" dedi.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin eşi Emine Vergili ise böyle bir hizmetin başladığını görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, “Büyüklerimizin memnuniyeti ve mutluluğu ise beni ziyadesiyle sevindirdi, inşallah devamı gelir ve daha iyileri yapılır" şeklinde konuştu.
Ziyaret sırasında gönüllü gençler Semanur Türkel ve Sümeyye Akçasu tarafından Ayşe Barlas ve Emine Ertaş’a hint kınası yakılırken, Evde Bakım Hizmetleri ekipleri de kestikleri doğum günü pastası ile Barlas’a mutlu dolu anlar yaşattı.

KARABÜK

30 Ocak 2020 Perşembe

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