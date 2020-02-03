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Karabük’te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

İHA

Karabük’te ihracat 2019 yılı Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 38,7 milyon dolar, ithalat yüzde 55,5 artarak 59,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye’de ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, ihracat 2019 yılı Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 38,7 milyon dolar, ithalat yüzde 55,5 artarak 59,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Zonguldak’ta ise ihracat 2019 yılı Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 35 azalarak 32,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,1 azalarak 108,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bartın’da ihracat 2019 yılı Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 2,2 milyon dolar, ithalat yüzde 23,2 azalarak 0,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KARABÜK

30 Ocak 2020 Perşembe

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