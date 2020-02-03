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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İl genel meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı

İHA

Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı Meclis Başkanı Hasan Yıldırım Başkanlığında yapıldı.

İl genel meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı Meclis Başkanı Hasan Yıldırım Başkanlığında yapıldı.
İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım toplantının açılış konuşmasında, İdlip’te rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.
Avrupa Parlamentosu’nda Yunanlı milletvekilinin Türk Bayrağına yapılan saygısızlıkla ilgili de konuşan Başkan Yıldırım; “Şanlı Bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı ve denize nasıl döktüğümüzü en iyi ırkçı bu kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları haddelerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demelidir. Karabük İl Genel Meclisi’nden bu çağrıyı yapıyoruz” dedi.
Keltepe Kayak merkezinin Karabük’ün önemli bir değeri olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Yıldırım, “İl Özel İdaremizin de büyük katkıları olan ve kısa süre önce hizmete giren Keltepe Kayak merkezi vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi ve alaka görüyor. Keltepe Kayak merkezi Karabük’ümüzün önemli bir değeri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bazı eksikliklerimiz var; ama inşallah onları da tamamlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kış sezonu neticesinde Keltepe Kayak merkezine gitmek isteyen vatandaşlarımızın da sıkıntı yaşamaması için nöbetçi bir ekibimiz hazır bekletilmektedir. Özel İdaremize ait ekiplerimizin her mevsimde olduğu gibi kış sezonunda da 7/24 görevinin başında. Yaklaşık 10 gün önce ilimiz genelinde etkili olan kar yağışında ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı ve kapalı olan 209 köy yolumuzu ulaşıma açtı. En son yağan karda da aynı şekilde ekiplerimiz hemen kapalı köy yollarına müdahale ederek yolları açtı. Özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı tüm Özel İdare personellerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yıldırım’ın konuşmasının ardından gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

KARABÜK

30 Ocak 2020 Perşembe

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