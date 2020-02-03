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Akdur: "Sigara, alkol, sağlıksız beslenme ve güneş ışınları kanser riski taşıyor"

İHA

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya'da en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen kanser hastalığının, ülkemizde gerçekleşen ölümlerde kalpdamar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi. Özellikle sigara ve alkol tüketimiyle sağlıksız beslenmenin kanser hastalığı açısından başlıca risk faktörleri olduğunu vurgulayan Akdur, "Kanser hastalığıyla mücadelede; sigara ve alkolden tümüyle uzak durmak, sağlıklı beslenme, güneşin zararlı ışınlarından korunma, güvenli su kullanımı ve erken teşhis çok önemli...

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya'da en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen kanser hastalığının, ülkemizde gerçekleşen ölümlerde kalpdamar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi. Özellikle sigara ve alkol tüketimiyle sağlıksız beslenmenin kanser hastalığı açısından başlıca risk faktörleri olduğunu vurgulayan Akdur, "Kanser hastalığıyla mücadelede; sigara ve alkolden tümüyle uzak durmak, sağlıklı beslenme, güneşin zararlı ışınlarından korunma, güvenli su kullanımı ve erken teşhis çok önemli bir yer tutuyor. Kanser hastalığının nedenleri, belirtileri ve hastalıktan korunma konusunda bilgi sahibi olmak da oldukça önemli." diye konuştu.
Kansersiz bir yaşamın ve kanserden korunmanın mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Recep Akdur, şu uyarılarda bulundu:
"Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden tümüyle ve tamamen uzak durulmalı.
Sigara dumanı, ‘pasif içici’ durumundaki bebek ve çocuklar için büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalar, çok az sigara dumanına maruz kalan bebek ve çocukların bile bundan son derece olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığımız; sigarayla mücadele konusunda çok önemli çalışmalar yapıyor ve çok önemli projelere imza atıyor. Kanser hastalığından korunma konusunda atılacak ilk ve en önemli adım; sigara ve dumanından tümüyle uzak durmaktır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak çok önemli. Az yağlı ve bol lifli beslenme alışkanlığının benimsenmesi, bol miktarda meyve ve sebze tüketilmesi, taze balık ve kuru baklagillerin tüketimi oldukça önemlidir. Yağsız beslenmeye özen gösterilmesi, yemeklerin kızartma veya ızgara yöntemi yerine haşlama veya buharda pişirme yöntemiyle yapılması ve tüketilmesi çok önemlidir. Mangal gibi ateşte pişirme yöntemi tercih edilmemeli, kimyasal koruyuculu hazır ürünler yerine doğal ve taze ürünler tercih edilmelidir. Düzenli olarak süt ve süt ürünleri tüketilmeli. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarından uzak durulmalıdır."
"Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor"
Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ilk sırasında yer alan meme kanserinden korunmada erken teşhisin çok önemli olduğuna dikkat çeken Akdur, kadınların kendi kendine 'elle meme muayenesi' yapma alışkanlığı kazanmalarının hayatlarını kurtaracak önemli bir adım olduğunu belirtti.
Kanser hastalığı açısından, çevre sağlığının da hayati önem taşıdığını vurgulayan Akdur, hava ve deniz kirliliği ile fabrika atıklarının kanser hastalığı riskini arttığını söyledi. Ülkede kanser hastalığından korunmanın toplumsal bilinçle mümkün olacağını vurgulayan Akdur, ilgili tüm kesimlere özellikle de basınyayın kuruluşlarına çok önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

KARABÜK

03 Şubat 2020 Pazartesi

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