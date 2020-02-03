Şubat'ta yuva yapan leylek görenleri şaşırttı

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Karabük’te Şubat ayında yuva yapan leylek görenleri şaşırtıyor.

Leylekler havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç ederken, Karabük’teki leylek görenleri şaşırtıyor. Baharın habercisi olarak nitelendirilen leylek, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) girişinde kamyon garajının bulunduğu alandaki yüksek gerilim hattına yuva yaptı. Soğuk havaya rağmen kentten ayrılmayan leyleği gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Kamyon garajında bulunan Aykut Kirman isimli vatandaş, 10 yıldır kentte bulunduğunu belirterek, “Bu leylekte kendimizi bildik bileli burada. Geçtiğimiz senelere göre çok erken geldi. 3.5 aydır yoktu. Erken geldi. Neyin habercisidir bizde bilmiyoruz. Ama bizim garajımızın göz bebeği oldu” dedi.

KARABÜK 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:25

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