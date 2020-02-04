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Karabük'te 966 cami ve 40 Kur'an Kursunda hizmet veriliyor

İHA

Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, il genelinde 966 cami ve Kur'an Kursunda hizmet verdiklerini bildirdi.

Karabük'te 966 cami ve 40 Kur'an Kursunda hizmet veriliyor

Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, il genelinde 966 cami ve Kur'an Kursunda hizmet verdiklerini bildirdi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ü ziyaret ederek, müftülüğün çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İl Müftülüğünün il genelindeki cami ve Kur’an Kurslarının vatandaşların hizmetine açık tutulması ve bu mekanlarda halka doğru dini bilgi aktarılması için görev yaptığını ifade eden Gürel, "İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın dini konularda en doğru şekilde bilgilendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Ben yaptıkları çalışmalardan dolayı İl Müftülüğü ve diyanet çalışanlarına teşekkür ediyorum, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.
İl merkezi ve ilçelerdeki kadrolu ve sözleşmeli personel durumu hakkında bilgi veren Yılmaztürk, "Karabük merkez ve köylerimizde 208, ilçelerimizde köylerimiz de dahil 758 olmak üzere il genelinde 966 camimiz bulunmaktadır. A, B, C ve D gruplarında il genelinde 180 adet Kur’an Kursumuzda eğitimöğretim devam etmektedir" diye konuştu.
Eğitim hizmetleri hakkında da bilgi veren Yılmaztürk, şunları kaydetti:
"46 yaş grubu Kur’an Kurslarımızda Karabük il genelinde 40 kursumuzda 52 öğreticimiz görev yapmakta, bu kurslarda 669 erkek, 676 kız olmak üzere toplamda bin 345 öğrencimiz eğitim almaktadır. 46 yaş kursumuza devam eden minik öğrencilerimiz kendi el becerileri ile yaptıkları atkı ve bereleri 'Yolun İyilik Olsun' projesi kapsamında Suriye’nin İdlib şehrine gönderilmek üzere müftülüğümüze teslim ettiler."
Hafızlık eğitim kurslarında Karabük merkezde 1 erkek 3 kız olmak üzere 4 kursun devam ettiğini ve 7 öğreticinin görev yaptığını vurgulayan Yılmaztürk, "Hafızlık kurslarımızda 23 erkek 50 kız olmak üzere 73, il genelinde ise 8 kursumuzda 15 öğretici ile toplam 157 öğrenci hafızlık çalışmaktadır. 2019 yılında üçer aylık periyotlar halinde toplam dört defa vaaz ve irşat hizmetleri programı düzenledik. Her dönemde ortalama 400 vaaz ve irşat hizmeti yapıldı. 2019 yılı Ramazan ayı içerisinde 71 camimizde 297 vaaz ve irşat hizmeti sunuldu. Ramazan ayı münasebetiyle esnaf, cezaevi ve infaz kurumları, huzurevi, şehit ve gazi aileleri, yetiştirme yurdu, çocuk evleri, hastaneler moral ve motivasyon ekiplerimiz tarafından ziyaret edildi. Ramazan ayı içinde 8 camimizde hatimle teravih namazı kıldırıldı" ifadelerine yer verdi.
38 nikah kıyıldı
2019 yılında Karabük İl Müftülüğü tarafından 38 adet nikah işlemi yapıldığını belirten Yılmaztürk, Türkiye Diyanet Vakfı hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Yaklaşık olarak 110 yabancı öğrenciye düzenli olarak burs verdikleri ifade eden Yılmaztürk, şunları kaydetti:
"20182019 yıllarında Vakıf Şubelerimiz ilimizde 1 milyon 303 bin 213 lira bağış toplamıştır. 322 bin 13 lira cami inşaatlarına destekte bulunmuş, 406 bin 600 lira Kur'an Kurslarımız için harcama yapılmış ve 161 bin 668 lira sosyal yardım yapılmıştır. 2019 kurban döneminde İl Genelinde bin 640 adet kurban vekaleti alınmıştır."
332 kişi hacca, 280 kişi Umre’ye gitti
Hac ve umre görevlerini yerine getiren vatandaşlarla ilgili de bilgi veren Yılmaztürk, "20182019 yılı umre sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile il merkezinden 186 ve ilçelerimizden 94 kişi olmak üzere toplam 280 kişi umreye gitti. 2019 yılı hac döneminde 200 kişi Diyanet İşleri Başkanlığı organizesiyle, 132 kişi ise acentalar aracılığıyla olmak üzere 332 kişi hacca gitti. Şuan sistemimizde kayıtlı 9773 hacı adayımız hacca gitmek için beklemektedir" dedi.
Ziyarette, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü yer aldı.

KARABÜK

04 Şubat 2020 Salı

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