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Çocuklar haklarını oynayarak öğrenecek Karabük’te Çocuk Hakları Köşesi açıldı

İHA

Karabük Çocuk Hakları İl Komitesinin öncülüğünde oluşturulan "Çocuk Hakları Köşesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Çocuklar haklarını oynayarak öğrenecek Karabük’te Çocuk Hakları Köşesi açıldı

Karabük Çocuk Hakları İl Komitesinin öncülüğünde oluşturulan "Çocuk Hakları Köşesi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa, Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Galip Sökmen, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü Aysun Arslan Büyüksan, Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehnaz Ceylan, Karabük Valisi Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Güler ve çocuklar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, “Çocuk Hakları İl Komitesi olarak bir şey yapmak istiyoruz. Ben de çocuklara ulaşmak istiyorsanız onlar oyunla uygulayarak ve keyif alarak öğrenirler. Onun dışında ne yaparsanız yapın başaramazsınız dedim. Bir disiplinler arası çalışma ile hepimiz ekip olarak canı gönülden bir araya gelerek elimizden gelenin en iyisini yaparak bir çocuk hakları köşesi yaptık” dedi.
Ceylan, çocuk hakları köşesinin yanı sıra buradaki aktiviteyi, etkinliği ve sürdürülebilirliği üniversite olarak sahip çıktıklarını belirterek, "Yani çocuklar, okullar her hafta bizimle olacak. Onlarla oyun oynayarak çocuk haklarını öğrenecekler. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Hem uygulamalı hem birlikte keyif alacakları bir köşe oluşturduk. Çocuk hakları anne karnında başlar. Doğdu andan itibaren devam edecektir. Sevgiyle, konuşarak, ona güzel cümleler kullanan annesi sayesinde ilk defa hayata karşı olumlu bakış açısını kazanmış oluyor. Anneden sonra görev diğer kurumlara kalıyor. Okula başlıyor. Sonra çocukla birlikte, çocuğun adının geçtiği kurumların hepsi sorumlu. Bu kurumlar onlara, nefes alma, oynama, yaşama gibi hakları sağlayacak kurumlar işin içerisine giriyor. Ailelerin tek görevinin onların haklarına saygı göstermek ve rehberlik etmektir” diye konuştu.
Çocuk hakları sözleşmesinin tarihçesinden bahseden Galip Sökmen ise şunları söyledi:
“Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen çocuk hakları sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere 197 ülkenin taraf olduğu sözleşme en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Ülkemizin 14 Ekim 1990 da imzaladığı sözleşme 27 Ocak 1995 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocuklara yönelik hizmetlerimiz önemli bir yere sahiptir. Bu hizmetlerimizin bir tanesi de Çocuk Hakları İl Komitesinin faaliyetleridir. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Hakları İl Komitemiz BM Çocuk Haklarına dair sözleşmenin toplumun tüm kesimlerinde öğrenilmesi ve hayata geçirilmesi için etkinliklerini sürdürmektedir. Bu çerçevede il komitemiz, il içi ve il dışı geziler, çocuk hakları tanıtımları, oyun turnuvaları, fidan dikimi, sıfır atık etkinlikleri, önemli gün ve haftalarda kutlamalar yapmak, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirerek faaliyetlerine devam etmektedirler.”
Sökmen, Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından planlanan çocuk hakları köşesinin çocuklara hitap edecek şekilde düzenlendiğini kaydederek, “Çocuklarımızın güzel vakit geçirerek haklarını öğrenmesi, haklarını öğrenmesini kolaylaştıracak materyallerle desteklenmiştir. Burada sadece çocuklarımızın değil, yetişkinlerimizin de çocuk hakları konusunda duyarlılığının artmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü Aysun Arslan Büyüksan da geleceğin teminatı olan çocukların erken çocukluk dönemlerinin bir ülkenin ve toplumun gelişimi ile refahında büyük bir paya sahip olduğunu dile getirerek, “Onların ruhuna dokunabilmek, yarınlarımızı daha yaşanabilir olması için sosyal, bilişsel, duygusal gelişimlerini desteklemek en büyük sorumluluklarımızdandır” dedi.
Konuşmaların ardından Çocuk Hakları Köşesinin açılışı gerçekleştirildi.

KARABÜK

04 Şubat 2020 Salı

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