Safranbolu'da "bulanık su" açıklaması

Safranbolu Belediyesi tarafından yağmur nedeniyle sularda bulanma meydana geldiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağmur nedeniyle Hızar kaynağında ani bulanma meydana geldiği belirtildi.

200 NTU seviyesine ulaşan bulanıklığın, arıtma tesisinin kapasitesinin çok üzerinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu durum karşısında su kesintisine gitme zorunluluğu ya da bulanıkta olsa şebeke verme tercihi yapmak durumunda kalınmış, bulanık ta olsa su verilmesine karar verilmiş olup, şehrin yukarı mevkisi Hızar, aşağı bölümleri ise Karasu’dan beslenmektedir. Dönemin şartlarına göre 10 NTU bulanıklıktaki suyu arıtacak şekilde dizayn edilen tesis, yoğun sağanak yağışlarda bulanıklığın 100 NTU’nun üzerine çıkması hallerinde kentimize yetecek kadar suyun arıtımını yapamamaktadır. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olarak tüm dikkatimizi bu yöne toplamış ve şehrin şebeke suyu ile ilgili çalışmaları aralıksız sürdürmekteyiz."

KARABÜK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:24

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