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Minikler oyuncaklarını paylaştı

İHA

Safranbolu Anaokulu ve Safranbolu Alibaba Anaokulu öğrencileri, "Oyuncağımı Kardeşimle Paylaşıyorum" sloganı ile yürüttükleri proje kapsamında topladıkları oyuncakları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak üzere Türk Kızılay'ı Karabük Şubesine teslim etti.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, her yaştaki birey için oyunun önemli olduğunu söyledi.
Yaşamın oyunlarda biçimlendiğini ve anlam kazandığını ifade eden Gümüş, "Çocuk oyun oynayarak kendini keşfeder, geliştirir, dünyayı tanır ve dünyanın işleyişine uyum sağlamaya çalışır. Oyun çocuğun dilidir, iletişim biçimidir. Duygularını sözel aktarmak için gerekli olan bilişsel gelişimini henüz tamamlamamış olan çocuk için oyun duyguların dışa vurumu olur. Bununla birlikte zor ve korkutucu olan duygularını ve deneyimlerini seçtiği oyunlar ve oyuncaklar yoluyla yansıtır. Böylece, olumsuz duyguları ile baş etmeyi oyun içinde öğrenir. Sorun çözme ve beceriler oyun yoluyla gelişir. Çocuk günlük yaşantılarını benzer durumlar oluşturarak ve bunların üstesinden gelerek denemeyi ve düzenlemeyi öğrenir. Bu bağlamda anaokulu öğrencilerimizin arkadaşları ile oyuncağını paylaşarak güzelliklere örneklik teşkil etmesi ve en güzel davranışlardan biri olan paylaşmayı içselleştirmeleri önem arz etmektedir" dedi.
Gümüş, desteklerinden dolayı Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e, projeyi hazırlayan okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

KARABÜK

04 Şubat 2020 Salı

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