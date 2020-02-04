Meteorolojiden 6 il için "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale için fırtına uyarısında bulundu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, fırtınanın çarşamba (yarın) sabah saatlerinde etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "Çarşamba sabah saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak genelinde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olacak fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

KARABÜK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:24

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