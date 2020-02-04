Evin garajında ölü bulundu 

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Cevat Akçal (63), bir evin altındaki açık olan garajda ölü bulundu. Vücudunda herhangi yara izine rastlanmayan Akçal´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Safranbolu´ya bağlı Toprakcuma Çıraklar köyünde meydana geldi. 3 katlı evin açık olan garajında bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cevat Akçal´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cevat Akçal'ın vücudunda herhangi bir yara görülmedi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçal´ın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARABÜK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:24

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