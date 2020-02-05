Karabük’ün sanayisi masaya yatırıldı

Bir dizi ziyaretler için Ankara’ya giden Karabük heyeti Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek kent sanayisi hakkında bilgi verdiler.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz’den oluşan Karabük Heyeti, Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Varank’a bölge ve kent için son derece önemli olan Filyos Projesinin son durumu, Karabük Organize Sanayi Bölgesi ile Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Karabük sanayi altyapısı ile ilgili bilgiler sunuldu.

Karabük Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacaklarla ilgili ve Filyos Projesi görüşüldü. Bakan Varank, Karabük’teki yatırımları destekleyeceklerini ifade etti.

KARABÜK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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