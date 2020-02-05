Tarihi kentte öğrencilere "sıcak çorba"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ü Safranbolu ilçesinde, belediye tarafından üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından hafta içi sabah namazı çıkışı saat 06.45’de farklı bölgedeki camilerde, 08.30'dan itibaren ise Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi önünde çorba ikramı yapılıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, uygulamanın özellikle sabah ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayan öğrenciler tarafından oldukça memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Paylaşmanın Türk insanının kültüründe olduğunu ifade eden Köse, "Safranbolu Belediyesi olarak her zaman geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz, Üniversitemizin dolayısıyla güzel ilçemizin misafirleri. Bize düşen de eğitimin her kademesinde destek vermek. Burada yapmış olduğumuz farkındalık oluşturmak. Bunun anlamı da büyükküçük demeden öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Tüm öğrencilerimize afiyet olsun" dedi.

Çorba ikramı sırasında Başkan Köse, öğrencilerle sohbet etti. Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve ekibine teşekkür etti.

KARABÜK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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