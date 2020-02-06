Bakan Kasapoğlu, "Karabük sportif başarılar bakımından çok başarılı bir ilimiz"

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Heyet, ziyarette Bakan Kasapoğlu’na, Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan, açıldığı ilk günden itibaren ilimizdeki ve bölgemizdeki vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Keltepe Kayak Merkezi’nin eksikliklerive Bakanlığın kentte devam eden yatırımları ve yatırım talepleri hakkında bilgiler sundu.

Ayrıca kentte yapılan ve yapılması planlanan spor yatırımlarına ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette, Karabük’e yeni spor tesisleri kazandırmak ve mevcut tesisleri daha iyi hale getirmek için birçok projeye imza attıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, "Karabük sportif başarılar bakımından çok başarılı bir ilimiz, bu başarıları daha yukarılara taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olacağız" dedi.

Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Kasapoğlu'nu Karabük'e davet etti.

KARABÜK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:17

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.