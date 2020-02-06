Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma sonra ağaca çarptı: 1 yaralı Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına nöbetçi AFAD ekipleri koştu

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Karabük’te kontrolden otomobil önce kaldırıma sonra ağaca çarptı. Kazada sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, KarabükSafranbolu çevre yolundan meydana geldi. Sinan Başkaya yönetimindeki 45 FV 655 plakalı otomobil, Safranbolu’dan Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyere sonra ağaca çarptı. Kazada sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazayı gören Karabük Valiliğinde nöbetçi AFAD ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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