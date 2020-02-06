DATÜB, faaliyetler için istişare toplantısı yaptı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kadın Kolları Türkiye Temsilciliğinin Mart ayı içerisinde hayata geçireceği bir takım faaliyetler ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet’in katılımı ile yapılan istişare toplantısında mart ayı içerisinde yapılacak programlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, "DATÜB Türkiye Kadın Kolları bölgelerdeki kadınlarımız arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek, Ahıskalı Türklerin kültürünü tanıtmak, halkımızı bir araya toplamak için başta İstanbul olmakla, Antalya ve Erzincan’da Ahıskalı hemşehrilerimiz ile birlikte çok güzel program yapmayı planlıyoruz. Halkımızı bir araya getirecek programa sevilen sanatçılarımız güzel yorumlarıyla renk katacak, yetenekli kızlarımız tarafından örf adetlerimiz tanıtılacak, ezgiler seslendirilecektir. DATÜB Türkiye Kadın Kolları tarafından şehirlerde yapılacak programların tarihleri yakın zamanda duyurulacaktır” denildi.

KARABÜK 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:18

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.