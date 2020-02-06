Başkan Köse'den başarılı öğrencilere hediye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Köse'den başarılı öğrencilere hediye

İHA

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ünsal Tülbentçi İlk ve Ortaokulu öğrencilerini başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Başkan Köse'den başarılı öğrencilere hediye

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ünsal Tülbentçi İlk ve Ortaokulu öğrencilerini başarılarından dolayı ödüllendirdi.
Voleybol, yüzme, koşu ve zeka oyunu dallarında üstün başarı sağlayan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Köse, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Safranbolu'nun eğitim düzeyinde oldukça ileride olduğunu ifade eden Köse, "Belediye olarak tüm çabamız geleceğimizin teminatı olan, yarının doktorları, mühendisleri, mimarları, öğretmenleri hatta siyasetçileri olacak çocuklarımıza çok daha yaşanılır bir Safranbolu bırakmak. Bu nedenle çeşitli vesilelerle eğitim öğretime destek vermeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda voleybol, yüzme, koşu ve zeka oyunu gibi zor spor dallarında başarılı olan öğrencilerimizi ve Antrenörleri Hakan Köroğlu’nu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Başarıları ile gurur duyduğunu belirten Başkan Köse, uzun süre sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

KARABÜK

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağıtlar kadıların elinde hayat buluyor
YEREL HABERLER Kağıtlar kadıların elinde hayat buluyor
DATÜB, faaliyetler için istişare toplantısı yaptı
YEREL HABERLER DATÜB, faaliyetler için istişare toplantısı yaptı
Safranbolu'da halkın talepleri dinleniyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da halkın talepleri dinleniyor
Karabük'te yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Karabük'te yaşlı çift karbonmonoksit gazından ...
Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma sonra ağaca çarptı: 1 yaralı Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına nöbetçi AFAD ekipleri koştu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma sonra ağaca ...
Bakan Kasapoğlu, "Karabük sportif başarılar bakımından çok başarılı bir ilimiz"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, "Karabük sportif başarılar ...
80 yaşındaki kadına akülü tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER 80 yaşındaki kadına akülü tekerlekli sandalye
Tarihi dükkanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Tarihi dükkanda çıkan yangın korkuttu
Devrilen otomobil 90 metre sürüklendi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Devrilen otomobil 90 metre sürüklendi: 1 yaralı
Tarihi kentte öğrencilere "sıcak çorba"
YEREL HABERLER Tarihi kentte öğrencilere "sıcak çorba"
Karabük’ün sanayisi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Karabük’ün sanayisi masaya yatırıldı
Bakan Turhan, “Karabük sanayi alt yapısı ile bölgenin cazibe merkezi olacak”
YEREL HABERLER Bakan Turhan, “Karabük sanayi alt yapısı ile bölgenin ...
Bakan Pakdemirli, “Su arıtma ve sertlik giderme tesislerini tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, “Su arıtma ve sertlik giderme ...
Bakan Ersoy, "Hadrianapolis’in ören yeri olması için destek vereceğiz"
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, "Hadrianapolis’in ören yeri olması için ...
Evin garajında ölü bulundu 
YEREL HABERLER Evin garajında ölü bulundu 
Dernek Başkanlığına yeniden Şentürk seçildi
YEREL HABERLER Dernek Başkanlığına yeniden Şentürk seçildi
Meteorolojiden 6 il için "fırtına" uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 6 il için "fırtına" uyarısı
Minikler oyuncaklarını paylaştı
YEREL HABERLER Minikler oyuncaklarını paylaştı
Safranbolu'da "bulanık su" açıklaması
YEREL HABERLER Safranbolu'da "bulanık su" açıklaması
Hükümlü, çalıştığı adliyeden firar etti
YEREL HABERLER Hükümlü, çalıştığı adliyeden firar etti
Tarihi kentte otobüs terminaline şehidin ismi verildi
YEREL HABERLER Tarihi kentte otobüs terminaline şehidin ismi verildi
Çocuklar haklarını oynayarak öğrenecek Karabük’te Çocuk Hakları Köşesi açıldı
YEREL HABERLER Çocuklar haklarını oynayarak öğrenecek Karabük’te ...
Kütüphanede Çocuk Hakları Köşesi açıldı
YEREL HABERLER Kütüphanede Çocuk Hakları Köşesi açıldı
Karabük'te 966 cami ve 40 Kur'an Kursunda hizmet veriliyor
YEREL HABERLER Karabük'te 966 cami ve 40 Kur'an Kursunda hizmet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X