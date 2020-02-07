Karabük- Zonguldak yolunda heyelan

'Babam ve ben'

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- KARABÜK ile Zonguldak arasındaki yolda, heyelan meydana gelirken, kaya parçaları, yola yuvarlandı. Bir süre kapalı kalan yol, toprak yığını ve kaya parçalarının kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük'ün Bolkuş Tüneli mevkisinde, bu sabah heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle kaya parçaları, yola yuvarlandı. ZonguldakKarabük yolu, ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de bölgeye gelerek, yola düşen toprak yığını ve kaya parçalarını kaldırmaya çalıştı. Çalışmalar sırasında sürücüler, araçlarında beklerken, yol da bir süre sonra ulaşıma açıldı.



KARABÜK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:21

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