Sertçelik ve Muğlu’dan Ürkmezer’e Ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu Safranbolu Kaymakam Dr.Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret etti.

Bir dizi program ve konferans için Karabük’e gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu’nun ziyaretinde Safranbolu’da yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ve projeler konuşuldu.

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Prof. Dr. Sertçelik ve Dr. Muğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

KARABÜK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:21

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