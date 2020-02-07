Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'Babam ve ben'

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Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatleri sıralarında Karabük Zonguldak karayolu Bolkuş mevkisinde meydana geldi. Önder Pulatkan (49) yönetimindeki 78 AAJ 012 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Önder Pulatkan ile Halilcan Karagöz (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KARABÜK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:21

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