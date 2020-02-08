Tarihi konakların kar güzelliği UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük-Bartın Karayolunda tipi şeklinde kar yağışı etkili oluyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “En iyi korunan 20 kent” arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışıyla birlikte tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük merkez ve ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan ve evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu ilçesinde, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprüler kar yağışıyla birlikte doyumsuz görüntüler oluşturdu.

KarabükBartın Karayolu’nda da etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Tipi şeklinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Karayolları ekipleri aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

KarabükBartın Karayolu Beştepeler ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulurken, bazı vatandaşlarda kar yağışının tadını çıkardı.

KARABÜK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:21

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