Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan Karabük Keltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Karabük’ün 2 bin rakımlı en yüksek noktası olan Keltepe Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkisini gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak 4 yıl içerisinde alt ve üst günübirlikler, kafeteryalar, telesiyej ve teleski yapımlarının tamamlanmasının ardından hizmete açılan kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Hafta sonunu fırsat bilerek kayak merkezine çıkan vatandaşlar kar kalınlığının artmasını sevinçle karşılarken, karın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi.
KARABÜK
08 Şubat 2020 Cumartesi
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