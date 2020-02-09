Kar eğlencesi hastanede bitti Sokakta poşetlerle kayarken bir kişi kafasını kaldırıma çarptı

Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokaklarda poşetleriyle kayarken, eğlence sırasında kafasını kaldırıma çarpan bir kişi yaralandı.



Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar poşetleriyle kayarak karın tadını çıkardı. Mahalledeki rampayı kayak pistine çeviren vatandaşlar, yoldan geçen arabalara ve tehlikeye aldırış etmeden poşetleriyle saatlerce kaydı. Poşetleriyle kayan vatandaşlar sık sık birbirlerine çarparken, yol kenarındaki kaldırıma da çarptı. Eğlence sırasında birlikte kayan 4 kişilik gruptan bir kişi kafasını kaldırıma çarptı. Bir süre yerde yatan gence arkadaşları ve çevredekiler yardım ederken, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşlar, bir kişinin yaralanmasına aldırış etmeden yine kaymaya devam etti.

KARABÜK 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:22

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.