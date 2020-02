TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - GMG Kastamonuspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Burak Olcar xx, Ali Etlikci xx, Hüseyin Can xx,

Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda xx, Tuğrul xx, Emre Eser xx (Sezer dk. 83 ?), Berkay xx, Oğuz xx (Fatih dk. 65 xx) Doğukan xx, Ömer Faruk xx (Toykan dk. 71 xx), Abdullah xx, Cihan x, Berk xx

Kastamonuspor: İsmail xx, Recep xx, Özgür xx, Doğonay xx (Alican dk. 79 xx), İlyas xx, Metincan xx (Berkay dk. 62 xx), Harun xx (Yusuf dk. 65 xx), Faruk xx, Hakkı Can xx, Ömer xx Hakan xx

Sarı Kartlar: Doğukan, Berkay, Tuğrul, Ferhat, Fatih, Arda (Karabükspor), Hakan, Özgür, Hakkı Can (Kastamonuspor)

KARABÜK 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:22

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.