Safranbolu'da muhteşem manzaralar Evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu ilçesinde kar yağışıyla birlikte tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışının ardında tarihi mekanlar gündüz ve akşam ayrı bir güzelliğe büründü.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprülerin yer aldığı, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Safranbolu, dört mevsim ayrı bir güzellik yaşatıyor. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi kentte, 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte tarihi konaklar, camiler, han ve hamam, Kent Tarihi Müzesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tarihi Çarşı bölgesinde akşam saatlerindeki ışıklandırma ve gündüz beyaz örtüyle kaplı tarihi yapılar ayrı bir güzelliğe bürünürken, turistler de kartpostallık görüntüleri cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

"Açık hava müzesi" ve "korumanın başkenti" gibi unvanlarla da anılan ve her yıl bir milyondan fazla turisti ağırlayan Safranbolu, kış manzarasıyla ayrı bir seyir zevki yaşatıyor.

KARABÜK 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:18

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