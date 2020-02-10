Karabük’te 44 kapalı köy yolu için çalışmalar aralıksız sürüyor

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı kalan 44 köy yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 195 köy yolundan 135'i dün akşam saatlerinde almış, ardından sabah saatlerinde devam eden çalışmalar sonrası 16 köy yolu da tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı olan 44 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük merkezde 2, Eflani ilçesinde 10, Eskipazar ilçesinde 8, Ovacık ilçesinde 8, Safranbolu ilçesinde 7 ve Yenice ilçesinde 9 olmak üzere toplam 44 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi. Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin karla mücadelede çalışmalarına gece gündüz devam ettiğini ifade eden Uzun, “Karla mücadelede ekiplerimiz yoğun çalışmalarına devam ediyor. Personellerimiz neredeyse uyumadan 24 saat esasına göre çalışıyor. Kar yağışı aralıksız devam ettiği için açmış olduğumuz yollarını tekrardan ulaşıma açıyoruz. Ekiplerimiz, 14 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 6 bekoleder ve 6 pikapla çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Uzun çok kısa sürede kapalı olan 44 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için gereken gayreti göstereceklerini kaydetti.

KARABÜK 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:18

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