Ağaç tünellerde kar güzelliği UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Safranbolu’da bulunan ağaç tüneller kar yağışıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer allan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, ağaç tüneller kar yağışıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü.

Osmalı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprü gibi kültür varlıklarının yanında doğa turizmiyle de önemli bir destinasyon olan Safranbolu, Amerika’daki meşe, Almanya’daki Bonn, İrlanda’daki Dark Hedges, Japonya’daki Wisteria, Madagaskar’daki Baobap ile Zimbabwe’deki Harare ağaç tünellerini aratmayan ağaç tünelli yoluyla büyük ilgi çekiyor.

SafranboluBartın yolunda yer alan ağaç tüneller, yaz ayında yeşilin her tonu birbirine karışırken, kış ayında da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. 5 kilometrelik masalsı ağaç tünelli yol, Safranbolu’nun tarih ile Bartın’ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi görüyor.

İlçenin doğa turizmine önemli bir katkı sunan masalsı ağaç tüneller, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü.

Öte yandan, Karayolları ekipleri KarabükBartın Karayolu’nda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmaya başlayan ekipler, yaklaşık 56 saattir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KARABÜK 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:18

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