Sürücüler buzlu yollarda hakimiyet sağlamakta zorlandı Kar yağışının ardından yollar buz pistine döndü

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Karabük’te sabah saatlerinde tekrar etkisini gösteren kar yağışının ardından buz pistine dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Buz nedeniyle ilerleyemeyen araçlara vatandaşlar yardımcı oldu.

İl genelinde ve ilçelerinde sabah saatlerinde tekrar başlayan kar, soğuğun etkisiyle bugün yolların buz tutmasına neden oldu. Buz pistini anımsatan yollarda sürücüler araçlarının hakimiyetini sağlamakta zorlandılar. Yokuş çıkan araçlar buzlanma nedeniyle ilerleyemezken, patinaj çeken araçlara vatandaşlar yardımcı oldu.

Bazı bölgedeler de otobüsler güzergahlarını değiştirerek yolculuklarına devam ederken Karabük Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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